Размер – очень важный параметр. И подбирая ту или иную одежду очень важно, что она была не только модной, но и идеально вам подходила. Неправильно подобранная по размеру одежда может испортить образ, даже если вы наденете вещи из последней коллекции. Поэтому прежде чем что-то купить необходимо убедиться, что это именно ваш размер. И зимняя одежда не является исключением.

Элементом зимнего гардероба, который пожалуй можно встретить у каждого мужчины является зимняя куртка.

Сегодня, купить зимнюю мужскую куртку не проблема. Ассортимент настолько велик, что каждый, даже самый требовательный модник, без труда подберет себе идеальный вариант.

Размер, как ключевой параметр при выборе

Каждый должен знать свой размер. Однако мы постоянно сталкиваемся с различной маркировкой. Так, европейские, американские и азиатские производители размеры маркируют по-разному. В таком случае вы должны четко понимать соответствие.

Есть таблица размеров, по которой очень просто ориентироваться:

США Европа Азия 34 44 XXS 36 46 XS 38 48 S 40 50 M 42 52 L 44 54 XL

Приобретая зимнюю куртку необходимо следовать золотому правилу – размер куртки всегда на один больше нежели размер вашего костюма. Это обеспечит вам максимальный комфорт, не будет стеснять ваши движения и не помнет ваш костюм.

Всегда максимально адекватно оценивайте тип своей фигуры, все свои преимущества и недостатки. Не пытайтесь надеть куртку размера S, когда вар реальный размер М.

Подбирайте любую одежду под себя. Так, если вы низкого роста вам точно не подойдет длинная куртка, ваша идеальная длина – до середины берда. Обладателям лишнего веса не стоит выбирать куртки оверсйз или с широкими плечами, вы только визуально себя увеличите. Так же стоит отказаться и от куртки с капюшоном.

Не существует идеально варианта зимней куртки, который бы идеально хорошо подошел всем. Но если вы сомневаетесь в выборе, то лучше остановиться на более классическом варианте. Так вы проще подберете и остальные элементы образа и не будете выглядеть несуразно.

Что же касается цвета, то в последнее время наиболее актуальными являются черный, серый, коричневый, темно синий. Это более универсальные и практичные оттенки. Да и подходят они практически всем. Выбирая более яркие цвета вы должны четко понимать, что сможете надеть вместе с этой курткой.

Куртка, помимо того что должна хорошо на вас сидеть, должна и согревать вас холодной зимой. Поэтому обязательно обратите внимание на утеплитель. Самым теплым считается пух. Однако и синтетические наполнители вполне могут обеспечить вам комфорт. Все зависит от холодов в регионе, где вы живете.

Хорошая и правильно подобранная куртка обеспечит вам тепло, комфорт и стильный внешний вид. Главное подобрать ее точно под себя и свои особенности фигуры.