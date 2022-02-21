Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По словам министра обороны Алексея Резникова, цель Путина – лишение Украины независимости. Ради этого Россия делает все, чтобы не допустить вступление нашей страны в НАТО и втянуть в сферу своего влияния.

Глава украинского оборонного ведомства также подчеркнул, что Кремль может использовать сценарий «обложной» атаки на Украину, задействовав свои вооруженные силы со стороны оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, а также на огромном участке границы от Бреста до Таганрога.

Помимо этого, вероятно будут продолжаться провокации и обострения на оккупированной части Донбасса.

Также не исключаются различные хакерские атаки на украинские системы, минирования различных зданий и организация беспорядков в самой Украине, целью которых является «расшатывание» нашей страны изнутри.

В это же время в ОРДЛО путинские боевики проводят настоящую депортацию мирного населения на территорию РФ, прикрывая свои действия так называемой «эвакуацией». Параллельно на территории непризнанных «республик» происходит и принудительная мобилизация населения ОРДЛО, при этом, мужчин хватают прямо посреди улиц.

Ранее мы сообщали о том, что Байден договорился с Путиным о важном шаге по Украине: озвучено ключевое условие.