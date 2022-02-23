В своем Instagram-аккаунте артистка высказалась о поездке представителей Украины на «Евровидение» в Турин на фоне угрозы вторжения российской армии в нашу страну, информирует «НБН».

Вокалистка, которая покорила сердца еврофанов шесть лет назад, заявила, что украинцы со скандалом или без должны ехать в Италию. По мнению судьи нацотбора-2022, участие рэп-коллектива Kalush Orchestra в конкурсе напомнит миру о нас и о нашей культуре. Певица убеждена, что представители нашей страны должны бороться за победу и выступить лучше всех.

Джамала пожелала группе успехов на «Евровидении», добавив, что всем украинцам сейчас нужны хорошие новости.

Отметим, что аналитики оценили шансы Украины на выигрыш в «Евровидении-2022». Появился букмекерский рейтинг, который демонстрирует хорошие возможности Kalush Orchestra на победу в песенном конкурсе.