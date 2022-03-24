Как информирует «НБН» со ссылкой на The Wall Street Journal, в комментарии изданию олигарх заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под оккупацией со стороны Российской Федерации.

Как известно в Мариуполе, который уже месяц ежедневно обстреливается вражескими силами России, однако не сдается оккупанту, есть два мощных предприятия. Это металлургические заводы «Азовсталь», а также комбинат имени Ильича. На этих двух заводах работают порядка сорока тысяч человек.

В комментарии изданию The Wall Street Journal владелец металлургических заводов Ринат Ахметов заявил, что обе его компании находятся под украинским контролем. Однако сейчас они временно закрыты.

Дословно из заявления Ахметова:

«Войска России превращают Мариуполь в руины. Они убивают жителей города. Армия Путина бомбит заводы. Ни при каких условиях эти заводы не смогут работать под оккупацией Российской Федерации».

Насколько известно, Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие 15 дней разрешится ситуация с войной России против Украины.