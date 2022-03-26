Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на CNN.

Президент США Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу. Вчера он встретился с американскими военными, которые несут военную службу в Польше. После этого он провел встречу со своим польским коллегой Анжеем Дудой.

Сегодня же, 26 марта американский лидер посетил украинских беженцев в Варшаве. После встречи с украинцами, которые были вынуждены приехать в Польшу, спасаясь от войны, Байден ответил журналистам, что он думает о Путине.

«Он мясник. Вот, что я думаю», — заявил глава Белого дома.

К слову, сегодня, 26 марта Джо Байден встретился в Варшаве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На встречи также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее Байден пригрозил России реакцией НАТО и США, если она применит химическое оружие в Украине.