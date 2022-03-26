В своем Telegram-канале советник главы ОПУ сообщил, что прямо сейчас в России набирают обороты два скандальных процесса, которые несут разрушительный характер для авторитарного каркаса страны-оккупанта, информирует «НБН».

Подоляк отметил, что первым процессом является частичная мобилизация в некоторых самых молчаливых и депрессивных регионах государства-агрессора, которая вызвала панику местных жителей.

Чтобы остановить распространение тревожных настроений в РФ, спикерам Минобороны страны-оккупанта пришлось солгать о том, что мобилизацию организовали спецслужбы Украины. Очевидно, что российское руководство пытается оправдать свое желание компенсировать за счет срочников колоссальные потери армии Путина на «спецоперации».

Вторым процессом, по словам советника руководителя ОП, является поведение управленческой элиты РФ, которая избегает любой публичности и не дает комментарии. Поэтому на первый план выходят кремлевские пропагандисты и «списанные» чиновники, в частности Дмитрий Медведев. Именно его появление свидетельствует о нежелании реальной руководящей элиты появляться на публике, чтобы избежать участи «русского военного корабля».

Ранее Подоляк, комментируя высказывание Медведева о «спецоперации» России в Украине, обратил внимание на то, как он перекладывает всю ответственность за войну на Путина. По мнению украинского политика, российская элита сейчас пытается дистанцироваться от главы Кремля.