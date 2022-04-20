Жидкая кожа

На кожаной обуви со временем появляются царапины, потертости и другие дефекты. Устранить их поможет жидкая кожа для ремонта, которая представляет собой вязкую субстанцию с добавлением красителей. Вещество хорошо проникает в материал, заполняет дефекты и восстанавливает структуру кожи.

Жидкая кожа имеет ряд преимуществ, ввиду которых ее нужно иметь в арсенале. К ним относятся:

Пластичность, благодаря которой трудно испортить изделие.

Высокая прочность, после застывания верхний слой трудно даже поцарапать.

Устойчивость к механическому воздействию.

Стойкость к низким и высоким температурам.

Безопасный состав.

Долговечность.

Жидкая кожа продается в различных оттенках. Есть даже наборы, в которые входит сразу несколько оттенков. Их можно смешивать между собой, чтобы получить максимально приближенный к оригиналу цвет.

Клей

Из-за интенсивной носки отдельные элементы обуви отклеиваются, например подошвы. Исправить проблему можно с помощью клея. Однако важно использовать специализированный обувной клей, который не повредит материал.

Один из самых популярных вариантов — наиритовый клей. Он считается универсальным и подходит для склеивания разных материалов: натуральной и искусственной кожи, нубука, резины, текстиля и других. После высыхания образуется полупрозрачный эластичный клеевой шов. Он не боится воздействия влаги, химических веществ и механических нагрузок.

В профессиональных ремонтных мастерских часто используется клей десмокол на основе полиуретана. Он славится надежностью и высоким качеством соединения. Поэтому им можно склеивать не только верхнюю часть обуви, но и нижнюю, которая подвергается наибольшей нагрузке. Клеевой шов водостойкий и пластичный.

Клей «Момент» отлично справляется со склеиванием различных материалов. Однако с ним нужно быть осторожным. Он моментально высыхает и оставляет белые следы.

Нитки

Для проведения многих ремонтных работ требуются нитки. Они являются универсальным расходным материалом, который пригодится и для фиксации подошвы, и для установки новой молнии.

На сайте https://obuv-complekt.com/g13093773-nitki-shvejnye швейные нитки представлены в большом многообразии. Цветовая гамма ниток очень широкая. Это позволяет подобрать цвет нити под любое изделие.

Нитки достаточно плотные и прочные, поэтому подходят даже для работы с кожаными изделиями. Поверхность у них гладкая, что предотвращает трение.