На своей странице в Instagram в разделе Stories украинская телеведущая рассказала, что ее маленькие дети боятся, что европейцы примут их за россиян, если они будут использовать язык врага, информирует «НБН».

Из-за российского вторжения в Украину Стася Ровинская с супругом, 7-летним Эваном, 5-летним Энееем и 2-летней Эммой были вынуждены выехать заграницу.

Телеведущая призналась, что в ее семье всегда говорили и на украинском, и на русском языке. Внуки Егоровой часто выбирали для общения в быту русский, но по прибытию в Европу они самостоятельно решили говорить на родном языке своей страны, чтобы никто не усомнился, что они украинцы.

Напомним, что в январе этого года Снежана Егорова открыто поддержала политику кремлевского диктатора Владимира Путина, заявив, что Россия не виновата в происходящем в Украинском государстве. Высказывания коллаборантки вызвали огромный скандал в СМИ. Тогда дочь путинистки резко раскритиковала мать за поддержку агрессора и заверила, что она не разделяет ее гражданскую позицию.

Позже Егорова отметилась новым заявлением о Путине. Телеведущая назвала главу Кремля «героем нашего времени», комментируя признание Москвой «независимости республик» Донбасса.