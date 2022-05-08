Оказывается, командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк принял решение сбежать из полностью окруженного российско-оккупационными силами Мариуполя. Детали рассказали офицер управления разведки Илья Самойленко, а также командир полка «Азов» Денис Прокопенко.

Как информирует «НБН», во время брифинга из «Азовстали» Самойленко отметил, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк принял решение сбежать из города Мариуполя, который находится в оккупации российских сил. Более того, он взял с собой людей, танки, а также боеприпасы.

Дословно из сообщения Самойленко:

«Можно было бы, как трус, сбежать. Можно думать, как только свою личную жизнь спасти, однако не думать о собственной обязанности, присяге, которую на себя принял. Именно это и произошло с командиром морских пехотинцев 36-й бригады. Он попросту отказался выполнять приказ, который ему был дан. Он предпринял попытку скрыться из города, взяв с собой небольшую группу работающих танков, бронемашин, а также боеприпасы. Но здесь прорваться нереально… Хотя, если будешь думать только за свою жизнь, тогда ты будешь хвататься за любую возможность, чтобы ее продлить. Это очень большой стыд».

При этом Самойленко напомнил, что сейчас они в более чем ста километрах от основных позиций.

В свою очередь командир полка «Азов» Денис Прокопенко в интервью «УП» также сообщил о бегстве командира 36-й бригады морской пехоты из «Азовстали».

Цитата из сообщения Прокопенко:

«Неожиданно для всех командир 36-й бригады принял решение, не предупреждая никого, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении. Тем самым он потерял множество людей. Многие люди также были брошены на произвол судьбы, они попросту попали в плен. И если бы этого не произошло, то мы бы с этой бригадой еще длительное время могли держать оборону на правом берегу. Однако фланг был обнажен. В итоге, после зачистки завода Ильича враг бросил собственные силы на наше направление. Это дало возможность вражеским силам наступать на нас с тыла и фланга».

Ранее украинский футболист Андрей Ярмоленко призвал мировое сообщество помочь в организации зеленого коридора для защитников Мариуполя и гражданских, находящихся в бункерах «Азовстали».