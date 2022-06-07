Как информирует «НБН», с таким заявлением выступил в эфире национального телемарафона Алексей Данилов, занимающий пост секретаря СНБО.

В частности, Данилов подчеркнул, что не стоит считать, что в рядах армии России никто из военных не умеет воевать. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что об этом свидетельствует весьма сложная ситуация в зоне боевых действий. По его словам, все это означает только одно: Украина имеет дело со второй армией мира.

Дословно из заявления Данилова:

«Не стоит говорить, что они слабые и бестолковые. Они ничего не имеют. Россияне уже тоже научились воевать на этой войне. Это неоспоримый факт».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Херсонской области до конца лета оккупанты намерены провести псевдореферендум.