Служба безопасности Украины в Telegram-канале опубликовала аудиоперехват разговора двух военнослужащих ФСБ Российской Федерации. Во время беседы захватчики обсуждают тему «разминирования естественным путем» в Мариуполе, информирует «НБН».

Военный ФСБ с позывным «Каспий» говорит коллеге об ужасном намерении относительно пленных из Мелитополя, которых либо отправят на «обезвреживание мин» в Мариуполе, либо «на окопы».

Оккупант сообщил, что вопрос с разминированием» города уже согласован с местность «властью», роль которой исполняют коллаборанты.

«Наше руководство продублировало коменданту области», — рассказал военный ФСБ.

По его словам, осталось только «продумать механизм» — где держать и как кормить «рабочую силу».

Отметим, что оккупанты продолжают жестоко издеваться над мариупольцами. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что горожанам в нечеловеческих условиях раздают российскую гуманитарку. По его словам, для многих раздача продуктовых наборов заканчивается госпитализацией.