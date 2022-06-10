В 2007 году компания вышла на новую ступень своей работы. Был создан интернет – магазин Eldorado.ua, на платформе которого люди без проблем могли заказать любой товар из ассортимента, забрать его в ближайшем магазине, отделении почты или выбрать доставку на дом.

Весной 2013 года компанию выкупает Виктор Полищук, владеющий сетью «Технополис». Через 3 года команда приняла решение провести ребрендинг, изменила название на более известное ELDORADO.ua. Компания стала полностью украинской и не зависящей от иностранных инвесторов.

По итогам 2021 года Эльдорадо торговая сеть вошла в список Форбс. Она заняла почетное место среди «100 крупнейших частных компаний Украины». Одним из подразделений является компания Hitechnic, которая занимается установкой и настройкой купленной техники. Это создает дополнительные удобства для покупателя, которому не нужно искать стороннюю организацию для настройки техники.

Магазин предоставляет широкий ассортимент. На данный момент команда сотрудников состоит из более чем 5 тысяч человек. Каждый разбирается в определенной категории товаров. Логистика покупок построена по западной модели от выбора позиции на сайте или в магазине до ее отправки, поддержки в виде консультаций и технического обслуживания.

Доставка

Сайт принимает заказы круглосуточно. Интернет-магазин предлагает несколько способов доставки:

Самовывоз из ближайшего магазина. Причем, есть опция заказа на сайте с возможностью забрать в сети магазинов. Самовывоз из отделения «Новой почты», «Укрпочты» и «Justin». Доставка курьером на указанный адрес.

Также компания известна своим участием во многих социальных проектах, является их спонсором, как пишет https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльдорадо_(украинская_торговая_сеть). Принимает участие в благотворительных акциях, закупке нужного оборудования для больниц и университетов. За всю историю работы компания успела посотрудничать с Красным Крестом, Национальным банком Украины и приняла участие в таких крупных событиях:

Двадцать седьмой «Пробег под каштанами»;

«Энергия маленьких сердец»;

«Анатомия гривны»;

«Звуки города», посвященные Дню Независимости Украины в 2021 году.

Это далеко не полный перечень «добрых дел» от сети магазинов.

В условиях российско – украинской войны ELDORADO.ua предоставляет технику и немалую финансовую помощь ВСУ. К сожалению, на данный момент в полноценном режиме работает только часть от всего количества магазинов. Грузовая техника занимается доставкой гуманитарной помощи из других стран в населенные пункты Украины. Сайт запустил горячую линию, на которую могут позвонить пострадавшие или те, кто готовы помочь. Создан центр с волонтерами. На странице «К победе», размещенной на официальном сайте интернет-магазина, можно ознакомиться со всей интересующей информацией.