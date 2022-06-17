Кларк считает информацию о смертельных заболеваниях главы Кремля больше надуманной, ведь никаких доказательств того, что диктатор страдает от серьезного недуга нет, информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

По мнению аналитика, Путин является ипохондриком и очень мнителен по отношению к своему здоровью. Кроме того, эксперт считает, что президент выглядит нормально на видео, которые стали появляться после выхода из тени, где он провел два года в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что болезнь Паркинсона нельзя выявить по походке или определить, есть ли у человека рак по фотографии.

По словам Кларка, у российского лидера есть команда врачей и он нередко покидает собрания, чтобы с кем-нибудь посоветоваться. Это свидетельствует об обеспокоенности 69-летнего диктатора своим здоровьем.

В то же время аналитик обратил внимание на то, что Путин чрезмерно увлекается ботоксом и, по всей видимости, «пытается бальзамировать себя, пока жив».

Отметим, что западные СМИ начали активно распространять информацию о смерти Путина. Пресса утверждает, что Кремль использует «двойник» главы Кремля.