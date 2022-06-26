Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, парламентский комитет российской обороны рекомендовал Госдуме принять такую поправку.

Отмечается, что данная поправка предоставит возможность заключать контракт с восемнадцатилетними молодыми людьми сразу же после окончания средней школы. В настоящее время для этого необходимо быть выпускником техникума, ведь оттуда выходят ребята года на два старше, имеющие какую-либо профессию.

В настоящее время на официальном ресурсе оборонного ведомства Российской Федерации говорится, на какие именно военные должности и с каким образованием можно будет принимать контрактников.

К примеру, если у молодого россиянина будет образование в одиннадцать классов, то можно стать командиром гранатомета, танка, или миномета. Именно так на сайте и написано. Однако есть маленькая поправка. Это касается тех, кто отслужили не менее трех месяцев срочной службы и решил перейти на контракт.

Ранее мы писали о том, что в МВД оценили угрозу того, пойдет ли армия Беларуси в наступление на Украину.