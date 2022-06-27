В своем Telegram-канале Подоляк отметил, что украинское руководство с начала войны никак не ограничивало работу СМИ, отказавшись вводить тотальную военную цензуру. По его словам, Зеленский лично принял решение об открытом медийном пространстве в этот период, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ обратил внимание на то, что на пятый месяц вооруженного противостояния с россиянами журналисты не согласовывают свои материалы с государством, оппозиционные политики продолжают в Сети критиковать власть, а некоторые медиаперсоны сообщают новости с фронта раньше, чем Генштаб. Он отметил, что порой все это порождает конфликтность и не помогает воевать.

Подоляк обратил внимание, что некоторые журналисты занимаются провокациями в условиях информационной войны, когда машина кремлевской пропаганды активно работает на подрыв доверия к нашей стране, особенно на внешнеполитической арене.

Представитель Офиса Зеленского призвал СМИ не делать щедрый пас врагу и тщательно продумывать эффект от своих публикаций, напомнив, что на медиа лежит большая ответственность в такое трудное время.

Ранее Подоляк сообщил минимальные сроки российско-украинской войны. Он объяснил, почему затягивает вооруженное противостояние с РФ.