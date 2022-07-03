Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Шольц сказал:

«Мы обсуждаем с союзниками близкими для нас вопросы относительно предоставления Украинскому государству гарантий безопасности, которые мы можем дать. Этот процесс не прерывается. Естественно, если бы кто был членом Североатлантического Альянса, этот процесс не был бы таким, какой он есть сейчас».

Напоследок он добавил, что в настоящее время дипломатическая сфера ведет подготовку к периоду после окончания войны в Украине, который, согласно его мнению, наступит уже совсем скоро.

Ранее стало известно об ответе политиков Эстонии канцлеру Шольцу на его словах о необходимости разблокировки Калининграда.