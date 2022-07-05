Как информирует «НБН», руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что оккупационные силы нанесли удар по пограничной территории Черниговской области. По всей вероятности, обстрел осуществлялся из РСЗО, а также артиллерийских систем.

Дословно из заявления Чауса:

«Буквально час тому назад (сообщение от 14:24, — ред) российские военные нанесли удары по украинской территории. Это произошло вблизи села Блешня, что в Семеновской общине. Насчитали сорок взрывов. По всей вероятности, обстрелы проводились из РСЗО. Еще десть, вероятно, из артиллерии. Согласно имеющимся предварительным данным разрушений и жертв в результате атаки врага, нет».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Россия нанесла ракетные удары по территории Днепропетровской области.