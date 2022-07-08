Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталии Гуменюк в эфире телевизионного марафона.

Дословно из заявления Гуменюк:

«Украина тоже имеет успехи. В направлении Херсонской области наши защитники из ракетно-артиллерийских подразделений ликвидировали два командных пункта армии врага».

Согласно словам Гуменюк, в настоящее время результаты этого попадания уточняются.

Насколько известно, украинские защитники мастерски противостоят Вооруженным силам России, уничтожая живую силу и технику оккупантов. В частности, буквально вчера стало известно о неудачной попытке захватчиков атаковать позиции ВСУ на Херсонском направлении. В итоге наши бойцы заставили врага бежать, уклоняясь от отвеного огня.