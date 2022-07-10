Как информирует «НБН» со ссылкой на «Кавказский узел», Министерство образования и науки Дагестана активно призывает учителей из всего региона ехать на работу в так называемые «Л/ДНР». При этом преподавателям обещают большие деньги. По состоянию на сегодняшний день свое согласие дали уже шестьдесят учителей.

Насколько известно, Минситерство образования и науки Дагестана получило письмо от Министерства просвещения РФ. В документе говорится, что на территории ОРДЛО для организации образовательного процесса к началу нового учебного процесса необходимо предоставить информацию о работниках, которые готовы на длительный период отправить в эту местность в командировки.

По состоянию на пятницу, восьмое июля, было подано приблизительно шестьдесят заявок. Власти обещают им высокую оплату труда. В частности, якобы им будут ежесуточно выплачивать восемь тысяч рублей, а также платить двойную заработную плату.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, сколько по состоянию насегодняшний день на оккупированном Донбассе стоит потребительская корзина.