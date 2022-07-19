Они отличаются производителем и стоимостью, характеристиками, технологией производства и другими параметрами. Перед тем, как купить ДСП плиты в Киеве, необходимо ознакомиться со свойствами и целевым применением.

Свойства и сфера применения плит ДСП

Для изготовления ДСП используют отходы деревообрабатывающей отрасли. Материал соответствует классу эмиссии Е1, поэтому он безопасен для окружающей среды и здоровья человека. К особенностям плит относят следующее:

прочность;

стойкость к истиранию;

прочность;

богатая цветовая палитра;

продолжительный срок службы;

невысокая цена за лист.

Они бывают шлифованными и ламинированными, отличаются целевым применением. Например, первые используют для отделки помещений, возведения перегородок, в качестве чернового покрытия перед настилом напольных материалов и др.

Вторые предназначены для изготовления бюджетной мебели. Наличие ламинации не только придает плитам эстетически привлекательного вида, но и защищает их от неблагоприятного воздействия внешних факторов (перепада температур, влажности, ультрафиолета и др.).

При покупке ДСП стоит обратить внимание на качество, а также такие главные характеристики, как размеры, плотность, толщина, цвет, процентное содержание формальдегидных смол, коллекция, тип обработки поверхности.

В чем особенности ламинированных плит МДФ?

Особым спросом пользуются плиты ламинированные МДФ, по сравнению с аналогами они считаются более экологичными, так как в качестве связующего вещества использованы смолы органического происхождения.

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Среди отличительных особенностей МДФ с ламинацией можно отметить следующее:

экологическая безопасность;

презентабельный вид;

отличные звуко- и теплоизоляционные свойства;

прочность и стойкость к влаге;

однородность гладкой поверхности;

устойчивость к образованию плесени, грибка и др.

Плиты ламинированные МДФ – незаменимый материал для производства мебели, столешниц, межкомнатных дверей, сувениров и дизайнерских предметов.

Это древесноволокнистые плиты из мелкостружечной древесины, изготовленные путем сухого прессования по новейшей технологии. Они безвредны для здоровья, поэтому их разрешено использовать в жилых помещениях, в том числе и детских комнатах.

Благодаря богатой цветовой палитре можно воплотить в реальность оригинальные задумки дизайнеров, создавая привлекательную мебель и предметы декора. Стеновые панели МДФ часто применяют для декоративной отделки стен в разных помещениях, в том числе кафе, ресторанах, торговых центрах, гостиницах и т.д.