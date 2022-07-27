Доставка цветов: услуга, популярность которой растет

Еще несколько-десять лет назад доставка цветов курьером ассоциировалась в основном с романтическими голливудскими постановками. Сегодня этим вариантом пользуется все больше людей, а заказ и доставка цветов одесса стали привычным явлением. Благодаря возможностям, предлагаемым современными онлайн-флористами, вы можете заказать доставку цветовпрактически в любом городе страны.

Как выглядит такая услуга? Стоит ли выбирать? Ее растущая популярность доказывает, что это очень привлекательный вариант, особенно когда вы не можете лично посетить человека, которому хотите сделать приятно. Тем не менее, это только начало преимуществ, которые вы можете получить, когда решите заказать цветы онлайн. К остальным относятся:

Возможность заказа готового подарочного набора, в который помимо цветов входят и другие подарки, такие как конфеты, талисманы и т.д. Доступ к широкому ассортименту различных видов растений. Это позволяет угодить вкусам того, кому предназначен подарок, и подстроить внешний вид букета под конкретный случай, независимо от того, день рождения это, юбилей или траурная церемония. Комфорт и удобство. Когда вы решите купить цветы онлайн, вам даже не придется выходить из дома – вы можете заказать букет в любое время дня и ночи. Так вы сэкономите время и деньги, которые пришлось бы потратить на поездки по городу в поисках стационарного цветочного магазина.

Букет цветов с доставкой: когда стоит заказать и что нужно знать

Мифы о доставке цветов

Хотя использование услуг онлайн-флористов набирает все больше сторонников, все еще есть группа людей, которые подходят к современным решениям с определенной опаской. Они не знают, как на практике выглядит доставка цветов, а домыслы приводят только к ненужным недоразумениям. Чтобы развеять любые сомнения по этому поводу, мы решили разобраться с наиболее часто повторяемыми мифами об отправке живых цветов.

Миф 1: Цветы неправильно транспортируются

Как известно, цветы – очень деликатный товар. Поэтому многие люди обеспокоены тем, что неправильный способ транспортировки может привести к тому, что букет, заказанный онлайн, дойдет до адресата поврежденным. Действительно, способ транспортировки растений имеет решающее значение для их долговечности и эстетичного вида. И профессиональные сотрудники интернет-магазина цветов прекрасно это знают и принимают все меры, чтобы доставленные цветы были в идеальном состоянии, а именно:

имеют соответствующие транспортные средства, приспособленные для перевозки деликатных растений;

позаботятся о правильной компоновке букетов, следя за тем, чтобы они не помялись;

имеют большой опыт, благодаря которому выполняют свою работу профессионально и надежно.

Букет цветов с доставкой: когда стоит заказать и что нужно знать

Миф 2: Цветы, используемые для отправки букетов, несвежие

Еще один часто возникающий вопрос касается состояния цветов, заказанных онлайн или по телефону. Если вы не видите растения, которые будут входить в букет, как вы можете быть уверены, что они будут свежими?

Стоит знать, что онлайн-флористы используют тех же поставщиков, что и стационарные, и при этом им не приходится закупать растения «заранее», рассчитывая, что случайный покупатель придет с улицы и остановится на одном из них. В результате заказанные цветы всегда свежие и долго радуют глаз получателя.

Миф 3: В маленькие города букеты не доставляют

Это довольно распространенное мнение, вероятно, из-за того, что всевозможные новинки всегда первыми появляются в больших городах. Однако стоит помнить, что сегодня этот миф имеет мало общего с правдой. Вы можете успешно заказать доставку цветов практически в любой точке страны.

Заказ цветов онлайн – это удобный и современный способ порадовать своих близких. Мы надеемся, что теперь у вас не осталось сомнений в том, что доставка цветов курьером — это вариант, которым стоит воспользоваться.