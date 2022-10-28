Антилед – жидкость многофункциональная: ее используют для размораживания (или предотвращения образования наледи) фар, зеркал заднего вида и автомобильных замков. Может применяться и для обработки ступенек, чтобы они не были скользкие, и в целях борьбы с обледенением стекол в доме.

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Виды антиобледенителей

Промышленность выпускает два типа этих составов, вы можете зайти в магазин автозапчастей и выбрать:

Размораживатели. Используются для ускорения таяния уже существующей наледи. Профилактические средства. Содержат силикон, который имеет водоотталкивающие свойства. Их требуется наносить заранее, на чистую поверхность стекол и на «дворники». После обработки корка льда на них просто не образуется.

Какой размораживатель удобнее в вашей ситуации зимой, решайте сами.

Размораживатель для стекол авто

Полезные советы по выбору антильда

Расскажем рекомендации по выбору.

Не берите средства в железных баллонах. Ряд жидкостей успевают в них замерзнуть. При низкой температуре такие контейнеры морозят руки.

Предпочитайте спреи аэрозолям. Спрей оснащен механическим мини-насосом, за счет работы которого и происходит распыление. Давление внутри и вне флакона одинаковое. Аэрозольная струя выдавливается из баллона избыточным давлением. Практика показала, что на морозе спреи распыляются без проблем, аэрозоли же приходится долго и интенсивно трясти.

Даже при самом аккуратном пользовании размораживателем часть его все же попадает на кузов и фары. Если состав спрея входит краситель, он зачастую оставляет пятна на лакокрасочном покрытии и делает мутным светотехнический пластик. Некоторые красители без труда удаляются с поверхности салфеткой, от других можно избавиться только под мощной струей воды на автомойке, третьи не убираются даже таким радикальным методом. Поэтому при покупке выбирайте бесцветный антилед.

Не соблазняйтесь низкими ценами на продукцию неизвестных производителей. Она неэффективна и даже может навредить вашему автомобилю.

Самый лучший способ выбора размораживателя – экспериментальный. Как только найдете устраивающий вас антилед, запомните производителя и марку, и в дальнейшем покупайте только такие флаконы. Избегайте подделок!