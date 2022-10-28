Антилед – жидкость многофункциональная: ее используют для размораживания (или предотвращения образования наледи) фар, зеркал заднего вида и автомобильных замков. Может применяться и для обработки ступенек, чтобы они не были скользкие, и в целях борьбы с обледенением стекол в доме.
Виды антиобледенителей
Промышленность выпускает два типа этих составов, вы можете зайти в магазин автозапчастей и выбрать:
- Размораживатели. Используются для ускорения таяния уже существующей наледи.
- Профилактические средства. Содержат силикон, который имеет водоотталкивающие свойства. Их требуется наносить заранее, на чистую поверхность стекол и на «дворники». После обработки корка льда на них просто не образуется.
Какой размораживатель удобнее в вашей ситуации зимой, решайте сами.
Полезные советы по выбору антильда
Расскажем рекомендации по выбору.
- Не берите средства в железных баллонах. Ряд жидкостей успевают в них замерзнуть. При низкой температуре такие контейнеры морозят руки.
- Предпочитайте спреи аэрозолям. Спрей оснащен механическим мини-насосом, за счет работы которого и происходит распыление. Давление внутри и вне флакона одинаковое. Аэрозольная струя выдавливается из баллона избыточным давлением. Практика показала, что на морозе спреи распыляются без проблем, аэрозоли же приходится долго и интенсивно трясти.
- Даже при самом аккуратном пользовании размораживателем часть его все же попадает на кузов и фары. Если состав спрея входит краситель, он зачастую оставляет пятна на лакокрасочном покрытии и делает мутным светотехнический пластик. Некоторые красители без труда удаляются с поверхности салфеткой, от других можно избавиться только под мощной струей воды на автомойке, третьи не убираются даже таким радикальным методом. Поэтому при покупке выбирайте бесцветный антилед.
- Не соблазняйтесь низкими ценами на продукцию неизвестных производителей. Она неэффективна и даже может навредить вашему автомобилю.
Самый лучший способ выбора размораживателя – экспериментальный. Как только найдете устраивающий вас антилед, запомните производителя и марку, и в дальнейшем покупайте только такие флаконы. Избегайте подделок!
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