Как передает «НБН«, об этом говрится в материале «Главред«.

В том числе, известно, что в ночные часы на юго-востоке страны синоптики ожидают небольшие снегопады. В центральных областях будет дождь, а также снизиться температура. Столбики термометра на западе, севере и в Винницкой областях составит в пределах от 2 до 7 градусов с отметкой «минус», а в отдельных районах и вовсе похолодает до – 10 градусов.

Теплее будет на юго-востоке Украины: там столбики термометра покажут 2 – 7 тепла, а на территории Крыма будет от 5 до 10 градусов тепла.

На дорогах страны, за исключением юга и юго-востока, ожидается гололедица, а ветер северно-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду только добавит чувство дискомфорта. В отдельных местах порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду.

Известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что с завтрашнего дня в Украине похолодает. Так, на западе температура воздуха составит -3 до -7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза. В центре Украины будет от – 3 до +3, теплее всего будет на юге — +3-10 градусов.

Ранее свой прогноз на декабрь 2022-го сделал народный синоптик Станислав Щедрин.