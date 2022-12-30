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Этот, на первый взгляд, странный совет, убережет от потери банкролла. Ведь выигранные деньги могут за пару минут превратиться в проигрыш. Наверное, с вами тоже такое бывало: увлекшись игрой или в попытках отыграться после проигрыша, вы теряли ощущение реальности и постепенно начинали сливать депозит. И тогда достигнутая сумма выигрыша постепенно превращалась в проигрыш. В конце игрового сеанса на балансе вы видели 0. Чтобы таких случаев было как можно меньше, установите выигрышный предел. Пускай это будет сумма, в 1,5–2 раза превышающая начальный банкролл. Как только увеличите банк, выходите из игрового аккаунта.

Этот, на первый взгляд, странный совет, убережет от потери банкролла. Ведь выигранные деньги могут за пару минут превратиться в проигрыш. Наверное, с вами тоже такое бывало: увлекшись игрой или в попытках отыграться после проигрыша, вы теряли ощущение реальности и постепенно начинали сливать депозит. И тогда достигнутая сумма выигрыша постепенно превращалась в проигрыш. В конце игрового сеанса на балансе вы видели 0. Чтобы таких случаев было как можно меньше, установите выигрышный предел. Пускай это будет сумма, в 1,5–2 раза превышающая начальный банкролл. Как только увеличите банк, выходите из игрового аккаунта. Учитывайте не только показатель отдачи слотов, но и дисперсию

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