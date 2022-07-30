Как информирует «НБН», об этом говорится на странице ведомства в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения, обнародованного посольством РФ:

«Они, военнопленные боевики «Азова», заслуживают казни. Однако это должна быть не смерть через расстрел. Это должно быть повешение. Ведь они не являются настоящими солдатами. Для них смерть должна быть унизительной».

При этом в российском посольстве добавили, что такими словами они якобы процитировали одного из местных жителей Мариуполя.

Кроме того, было обнародовано пропагандистское видео, на котором были озвучены «зверства» бойцов полка «Азов».

Примечательно, что администрация социальной сети «Твиттер» информирует, что такой пост нарушает Правила социальной сети относительно проявления ненависти.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Белом доме прокомментировали действие западных санкций на Россию на фоне вторжения Путина в Украину.