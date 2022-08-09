Ученые нашли новую технологию для заваривания любимого многими напитка. Речь идет о кофе. В данном материале речь пойдет о его приготовлении при помощи лазера. Причем в конечном результате этот напиток весьма отличается от привычного кофе высоким содержанием кофеина, отличным вкусом. Более того, приготавливается все это очень быстро, о чем пишет «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Так, ученые из Германии (Университет Дуйсберга, Эссен) применили лабораторный лазер. Они настроили его так, чтобы он давал импульс мощностью 125 пикоджоулов продолжительностью в десять пикосекунд.

После этого лазерный импульс пропускают через смесь воды с молотым кофе на протяжении приблизительно 180 секунд. При этом луч проходит через напиток до восьмидесяти тысяч раз за одну секунду.

В итоге получается напиток, вовсе не уступающий классическому колду брю, однако заваривается он гораздо быстрее. Показатель же кислотности почти не отличается от традиционного метода приготовления. Уровень же кофеина оказался ближе к обычному горячему кофе.

Согласно утверждению ученых, именно кофе, приготовленный при помощи лазера, можно еще улучшить, если варить его таким же образом на протяжении дополнительных нескольких минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ученые сделали удивительную находку в Средиземном море.