Обои – идеальное решение для современной гостиной, но остается вопрос, какой дизайн выбрать? Геометрические узоры или, может быть, тропические цветы? Мы подскажем.

Гладкие или фактурные

В современных гостиных мы очень часто ориентируемся на неподвластный времени минимализм, который идеально вписывается в последние тенденции аранжировки. Иногда меньше значит больше, поэтому выбор фактурных обоев тут — отличное решение. На первый взгляд они могут показаться скучными и невыразительными, но, подобрав интересный и необычный оттенок, мы можем подарить нам настоящее наслаждение для глаз. Однородная поверхность стен также может служить фоном для оригинальной обстановки гостиной – абстрактных произведений искусства, мягкой мебели для отдыха или живых растений, которые в последнее время бьют рекорды популярности – не только среди любителей бохо-стиля.

Геометрические узоры

На рынке обоев для стен представлено множество предложений, отличающихся своей универсальностью. Геометрические узоры удачно вписываются как в декор современной гостиной, так и в гостиную в скандинавском стиле, гламур или арт-деко. Обои с широкими вертикальными полосами – идеальное решение, если вы ищете интересное украшение стены за телевизором в интерьере, который не может похвастаться внушительными размерами. Не менее популярны модели, украшенные квадратами, ромбами или треугольниками, ведь в них есть что-то завораживающее и не позволяющее оторвать взгляд. Также важно, что геометрические узоры можно комбинировать разными способами с другими рисунками.

Обои для современной гостиной

Атмосфера экзотики

Кто сказал, что в современной гостиной должны преобладать приглушенные узоры и цвета? Модные обои для гостиной в современном стиле – это во многом царство экзотических обоев, с растительными и анималистическими рисунками. Правда, они не имеют ничего общего с индустриальным минимализмом и экономией на аксессуарах, но идеально подходят для интерьеров, которым мы хотим придать неповторимый и выразительный характер.

Большой популярностью пользуются обои с листьями пальмы или монстеры – абсолютный must have, если мы хотим дополнить обустройство гостиной природным акцентом, но у нас нет времени заниматься живыми растениями. Также все более популярными становятся модели с анималистическими принтами – пантерой, леопардом или зеброй. Невозможно остаться равнодушным к таким предложениям, как обои с экзотическими разноцветными птицами, которые нарушат нейтральность белого, серого или темно-синего цвета, которых хватает в современных гостиных.

Обои или фотообои в настоящее время являются одним из лучших и быстрых решений, позволяющих мгновенно изменить климат в помещении. Однако, решая их купить, стоит внимательно изучить свои потребности и не руководствоваться только текущей модой. Правильно подобранные настенные рисунки и узоры, соответствующие как характеру помещения, так и индивидуальному вкусу домочадцев, позволят создать стильный и неповторимый интерьер.