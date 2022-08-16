Как передает «НБН», об этом информирует «РБК-Украина», ссылаясь на росСМИ.

В частности, в материале «Коммерсант» говорится, что взрывы были зафиксированы на территории военной авиационной базы в поселке городского типа Гвардейское.

Среди версий, по которой все это могло произойти, сейчас активно проверяется атака малым БПЛА на склад боеприпасов.

Насколько известно, поселок городского типа Гвардейское находится в сотнях километров от фронта на материковой части Украины.

Ранее также уже сообщалось о взрывах на территории Джанкоя. А в оборонном ведомстве России уже даже озвучили версию, по которой это произошло.