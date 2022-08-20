Как информирует «НБН», согласно сообщению, озвученному главой Николаевской области Виталием Кимом, оккупационные силы России попали в пятиэтажное здание в Вознесенске. На момент сообщения было известно о семи раненных.

Дословно из сообщения Виталия Кима:

«Сегодня, двадцатого августа, российские войска обстреляли город Вознесенск. Ракета врага попала в пятиэтажное здание, а также частные дома».

Согласно словам Виталия Кима, после удара российской ракеты на хирургический стол попал один ребенок.

В общей сложности, как озвучил глава Николаевской ОВА в своем последнем сообщении, по состоянию на 13:09 в результате ракетного удара было девять раненых из которых четыре ребенка. Все дети тяжелые. Одну из раненных девочек срочно перевозят в Николаев, та как уламком ей вырвало глаз.

Ранее также стало известно, что украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты типа «Калибр» над городом Днепр.