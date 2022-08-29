Для малышей на лето нет удобнее обуви, чем детские босоножки, правильно подобранные по размеру и прочим параметрам. В них можно гулять, бегать, прыгать, ходить в гости. Босоножки должны быть выполнены из качественных материалов с учетом анатомических особенностей растущей стопы.

На какие же параметры нужно обратить внимание, чтобы покупка была не разочаровала и не навредила здоровью опорно-двигательного аппарата ребенка?

1. Возраст

Первую пару обуви можно купить, когда малышу исполнится 8-9 месяцев. Хорошим выбором будут изделия на мягкой подошве, в которых можно «потопать» на прогулке, когда надоест сидеть в коляске.

Малышам, которые уже освоили самостоятельную ходьбу, подбирайте модель с хорошей фиксацией пятки. Ортопеды и педиатры акцентируют внимание родителей на том, что в этом возрасте стопа наиболее подвержена травмам. Поэтому нельзя допускать ее «виляния» из стороны в сторону.

2. Материал

Натуральная кожа или замша – отличный выбор. Такие босоножки хорошо адаптируются к анатомическим особенностям стопы, не сковывают движений ребенка, практически «не ощущаются» на ноге.

Практичны и удобны изделия с верхом из текстиля. Они хорошо пропускают воздух, легкие, мягкие. Изделия проверенных брендов могут быть выполнены из качественных искусственных материалов: экокожи, пенополиуретана. Такие босоножки отличаются износостойкостью, стильным внешним видом.

3. Тип подошвы

Главное требование к подошве – она должна сгибаться при движении стопы и поглощать часть ударной нагрузки. Это может быть резина, пенополиуретан, вспененный каучук.

4. Стелька

Данный элемент в детской обуви выполняет гигиенические функции, способствует улучшению амортизационных свойств. Стелька должна быть выполнена из дышащего материала с хорошими влагопоглощающими качествами. Выбирайте босоножки с кожаной, текстильной или стелькой из EVA.

5. Конструкция

У малышей стопа в передней части объемная и «пухлая», поэтому обратите внимание, чтобы обувь не сдавливала ножку в области мыска.

6. Размер

Чтобы обувь была комфортной, она должна быть правильно подобрана по размеру. Измерьте длину стопы сантиметровой лентой – это ваш ориентир. Длина стельки должна быть больше на 5-7 мм – не более. Впритык покупать обувь не следует – такие босоножки быстро станут малы.

7. Тип застежки

Босоножки на липучках – универсальный вариант для детей в любом возрасте. Изделия с застежкой-пряжкой лучше подбирать малышам постарше.