Как информирует «НБН» со ссылкой на Boxing Scene, тренер британского боксера Роберт Гарсия рассказал о некоторых планах своего подопечного на ближайшее будущее.

В частности, специалист отметил, что бывший британский чемпион Энтони Джошуа не намерен покидать ринг после второго к ряду поражения от украинского спортсмена Усика. Согласно мнению Гарсии, Эй Джей проведет на боксерском ринге еще не один поединок.

Дословно из заявления тренера боксера из Великобритании:

«Энтони Джошуа еще весьма молод. Он не имел тяжелых нокаутов. Травм серьезных у него тоже не было. Да и с психологической точки зрения, как я вижу, он считает, что его работа еще не окончена. Он может сражаться в дальнейшем в супертяжелом дивизионе. Никто сказать не может того, что Джошуа что-то недостаточно делает».

Напомним, ранее мы уже писали материал о победе в бое-реванше Александра Усика против Энтони Джошуа.