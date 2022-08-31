Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

Дословно из обнародованного изданием сообщения:

«Взрывы сейчас слышны в Херсоне».

Стоит отметить, что в настоящее время от властей нет никакой официальной информации, которая могла бы подтвердить, или опровергнуть данный факт. Также неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате взрывов.

Как известно, буквально вчера мы уже писали о потерях личного состава и военной техники оккупантов под Херсоном.

Также сегодня ранее мы сообщали, что на территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным в Крыму горела нефтебаза захватчиков.