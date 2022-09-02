Как информирует «НБН» со ссылкой на авторитетное издание Bloomberg, об этом говорится в заявлении «Большой семерки».

В их заявлении говорится:

«Мы подтверждаем, что имеем вместе все намерение завершить и активировать комплексный запрет услуг, которые позволяют транспортировку сырого «черного золота», добытого в России, морским путем во всем мире».

При этом там добавили:

«Оказание такого рода услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене, или же ниже (ценового потолка), определенной широкой коалицией стран, которые придерживаются и внедряют ценовой потолок».

Такого рода план стран G7 по факту предоставит возможность покупателям нефти РФ по ограниченной цене активно продолжать получать критически важные услуги, подобные финансированию и страхованию танкеров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия в полной мере намерена прекратить закупку российской нефти и угля.