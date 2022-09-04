Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда бывают такие теплые периоды в осеннюю пору.

Согласно ее словам, такие периоды бывают в октябре и ноябре месяцах. Однако в настоящее время их прогнозировать практически нереально. В это же время синоптик подчеркнула, что «бабье лето» может наступить в том случае, если антициклон будет стоять на протяжении примерно пяти дней, а температура воздуха поднимется до пятнадцати или двадцати градусов выше ноля.

Она добавила, что обычно «бабье лето» наблюдается в начале, или средине октября.

«Однако сейчас мы еще не можем спрогнозировать, когда в этом году оно наступит в Украине», — подытожила Наталья Голеня.

Ранее синоптики делали прогноз на то, каким будет лето в Украине.