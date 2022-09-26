Как информирует «НБН», некоторые детали о последствиях ракетного удара озвучил городской голова Первомайского Николай Бакшеев.
В частности, он отметил:
«Россия нанесла ракетный удар по городу, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура общества. О месте, куда попала ракета, пока не информируем. Не стоит выкладывать видео и фото попадания. Вскоре должна быть более точная информация о последствиях удара».
Городской голова подчеркнул, что в настоящее время местному населению стоит сохранять спокойствие.
Напоследок он добавил:
«Если у вас есть такая возможность, тогда лучше перейдите в укрытия».
Ранее один из западных аналитиков высказал мнение относительно того, может ли Российская Федерация нанести ядерный удар по украинской территории во время боевых действий, начатых Кремлем против нашей страны.
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