Ступая на неизведанную тропу беттинга, лучше быть предупрежденным и вооруженным, чем самому пробираться сквозь терновник к первой выигрышной интернет ставки на футбол. С помощью этих знаний каждый беттор сможет успешно делать ставки на футбол и другие виды спорта.

Ищите лучшие коэффициенты

Чем выше коэффициент вашей сделать ставку на футбол в БК Favbet, тем больше будет потенциальный выигрыш. В этой связи поиск наилучших коэффициентов становится приоритетной задачей для беттеров, желающих получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Есть специальные программы, помогающие сравнить коэффициенты разных букмекерских контор. Следует пользоваться этими программами абсолютно бесплатно, чтобы выбрать надежный сайт ставки на футбол. Они помогут вам быстро вычислить самые высокие коэффициенты выбранного события.

Кроме того, с помощью наших инструментов вы сможете отследить понижение коэффициентов. Если ряд контор вдруг начал занижать кеф на определенное событие, вы можете найти его в той БК, которая еще не успела отреагировать и сделать выгодные футбольные ставки.

Используйте банкролл-менеджмент

Банк и правильное управление им в ставках не менее важны, чем поиск потенциально проходимого пара. Грамотное распределение средств поможет оставаться на плаву даже при минусовом ROI (эффективность ваших ставок), а при плюсовом удастся максимально эффективно задействовать капитал. ROI позволяет соотнести полученную прибыль с суммой, которую вы поставить ставку на футбол в целом на сайте букмекерской конторы Фавбет.

Банкролл должен быть сформирован еще до начала заключения пари. Это очень важный процесс, к которому следует относиться с большой ответственностью. Ключевые принципы формирования банкролла:

ставьте только ту сумму, проигрыш которой не будет критическим;

устанавливайте лимит на поставленные или проигранные суммы в день/неделю/месяц;

ставьте на проверенные события;

анализируйте матчи, смотрите статистику, читайте СМИ и соцсети;

используйте финансовые стратегии;

не ставьте все деньги на одну ставку в порыве отыграться или сорвать большой куш.

Такие особенности помогут каждому беттору делать ставки на спорт в БК Фавбет не превышая собственного банкролла. А это значит даже в случае неудачной ставки на футбол онлайн – беттер все равно не получит значительного ущерба.

Делайте ставки на знакомые вам виды спорта

В погоне за выигрышем не бросайтесь на все виды спорта или какие-либо события. Определите себе какой-нибудь круг спортивных соревнований, в которых вы разбираетесь лучше всего, и делайте ставка на футбол Украина в тех рамках. Даже если вы слышите массовые призывы поставить на «чужой» для вас вид спорта, потому что там должно быть крутое событие, игнорируйте.

Предположим, если вы не разбираетесь в американском футболе, не нужно ставить на Супербоул — главный матч сезона, сопровождающийся выступлениями суперзвезд эстрады и безумными цифрами за рекламы во время эфира. Лучше сделать привычные «обычные» на футбольные ставки онлайн и забрать выигрыш.