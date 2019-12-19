Капитан «Реала» стал абсолютным рекордсменом Эль Классико

Два капитана — борьба в партере

Накануне на «Ноу Камп» состоялся пропущенный матч 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом».

Очередной, 243-й поединок Эль Классико победителя не выявил – 0:0.

На поле «королевский клуб» вывел Серхио Рамос, для которого это противостояние с «Барселоной» стало 43-м в карьере.

И по этому показателю капитан «Реала» стал абсолютным рекордсменом, сообщает Gracenote Live.

‏Рамос обошел Мануэля Мачиса, пако Хенто и Хави, которых, в свою очередь, настиг капитан «Барселоны» Лионель Месси.

👏🏻 — Most appearances in El Clásico43 — Sergio Ramos (+1)42 — Lionel Messi (+1)42 — Manolo Sanchís42 — Xavi42 — Paco Gento#ElClásico

— Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 декабря 2019 г.

По материалам: lb.ua