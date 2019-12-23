Фаны «Наполи» пригрозили команде Гаттузо, что убьют игроков в случае, если они не выиграют матч против «Сассуоло» (видео)

В рамках 17-го тура итальянской Серии A состоялся дебют Дженнаро Гаттузо у руля «Наполи».

Кондуктор, т.е. — дирижер Дженнаро Гаттузо

Неаполитанцы играли на выезде с «Сассуоло» и первыми пропустили гол – на 29-й минуте матча отличился Хамед Траоре.

Вскоре после перерыва Аллан восстановил статус-кво – 1:1.

Равный счет держался до самого конца поединка, что очень разозлило горячих неаполитанских фанов.

Болельщики "Наполи"

На 86-й минуте болельщики Azzurri запели: «Если не выиграете, мы вас зарежем», — сообщает Calcionapoli24.

Отметим, угроза возымела действие — подопечные Гаттузо вырвали победу на 90+4 минуте встречи – после подачи углового отличился Элиф Элмас.

"Наполи"

Добавим, что «Наполи» выиграл впервые за последние 9 матчей.

По материалам: lb.ua