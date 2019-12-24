Выход сборной Украины на Евро-2020 – на 4 месте по событийности в 2019 году для украинцев

Сборная Украины по футболу уверенно вышла в финальную часть Евро-2020, а это событие стало одним из важнейших для украинцев в 2019 году.

Согласно опросу Социологической группы «Рейтинг», для 13% украинцев выход на Евро — важнейшее событие 2019 года, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Опрос проводился в декабре среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе участвовали 2500 респондентов.

Более важными в 2019 года назвали освобождение украинских моряков из российского плена (48%), выборы Президента Украины (44%) и выборы в Верховную Раду (15%).

По материалам: lb.ua