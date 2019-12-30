В США поженились две футболистки национальной сборной (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Две американские футболистки, 34-летняя Эшлин Харрис и 35-летняя Али Кригер официально вступили в брак, сообщает People.com.

Они связали себя узами брака в Майами. На церемонии присутствовали родственники и друзья футболисток.

В данный момент Харрис и Кригер выступают за «Орландо Прайд» в Национальной женской футбольной лиге. Команда поддерживает нетрадиционные сексуальные меньшинства.

Футболистки познакомились в 2010 году, когда впервые встретились в расположении национальной сборной США.

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В США поженились две футболистки национальной сборной (фото)

Эшлин Харрис и Али Кригер

В США поженились две футболистки национальной сборной (фото)

Эшлин Харрис и Али Кригер

По материалам: lb.ua


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