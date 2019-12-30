В США поженились две футболистки национальной сборной (фото)
Две американские футболистки, 34-летняя Эшлин Харрис и 35-летняя Али Кригер официально вступили в брак, сообщает People.com.
Они связали себя узами брака в Майами. На церемонии присутствовали родственники и друзья футболисток.
В данный момент Харрис и Кригер выступают за «Орландо Прайд» в Национальной женской футбольной лиге. Команда поддерживает нетрадиционные сексуальные меньшинства.
Футболистки познакомились в 2010 году, когда впервые встретились в расположении национальной сборной США.
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Эшлин Харрис и Али Кригер
Эшлин Харрис и Али Кригер
По материалам: lb.ua