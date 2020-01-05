Cага о взаимоотношении фанов «Мальме» и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста (фото)

Вандалы опрокинули статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в городе Мальме, сообщает шведский портал Aftonbladet.

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор.

На голову «бронзовому Златану» надели черный свитер с надписью «Швеция».

Местная полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики «Мальме», которые враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды — «Хаммарбю».

Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению.

По материалам: lb.ua