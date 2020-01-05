Cага о взаимоотношении фанов «Мальме» и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Вандалы опрокинули статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в городе Мальме, сообщает шведский портал Aftonbladet.

Cага о взаимоотношении фанов "Мальме" и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста (фото)

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор.

Cага о взаимоотношении фанов "Мальме" и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста (фото)

На голову «бронзовому Златану» надели черный свитер с надписью «Швеция».

Местная полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики «Мальме», которые враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды — «Хаммарбю».

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Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению.

Cага о взаимоотношении фанов "Мальме" и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста (фото)

По материалам: lb.ua


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