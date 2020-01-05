Итоги Boxing Day в Английской Премьер-Лиги: игроки получили 73 травмы за 13 дней

Одно из любимых времяпрепровождений для английского фанатского движения считается время на Boxing Day — период с 21-го декабря по 2-е января, хотя «Дню подарков» отведен официально лишь один день.

С болельщиками радость Boxing Day вовсе не разделяют игроки и тренеры команд. И в первую очередь из-за насыщенного графика, когда приходиться играть практически через день.

Вот и в этот раз клубы провели 4 матча за 13 дней. Как следствие – большое количество травм, полученных футболистами.

На все клубы Английской Премьер-Лиги их пришлось аж 74, сообщает ВВС. Ни один клуб не избежал потерь.

На этом отрезке больше всех пострадал «Ньюкасл», у которого выбыли из строя 9 игроков.

У «Челси» и «Тоттенхэма» по 5 травм, у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала» – по 4.

Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн покидает поле из-за травмы

По материалам: lb.ua