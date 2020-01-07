Роналду начал календарный год с хет-трика (видео)

2020-й год начался для Криштиану Роналду на 5 баллов

В рамках 18-го тура Серии А «Ювентус» на родном «Альянц Стэдиуме» разгромил «Кальяри» 4:0 и на время вернул себе единоличное лидерство в чемпионате.

Хет-триком отметился Криштиану Роналду.

При этом первый гол португальца — из категории Мade by myself. Криштиану перехватил передачу игрока гостей, обыграл голкипера Робина Ульсена и поставил эффектную точку.

Добавим, что португалец впервые забил в пяти подряд матчах за «Ювентус» в чемпионате — за этот промежуток Криштиану отличился восемь раз.

Кроме хет-трика, Роналду отдал результативную передачу на Гонсало Игуаина в концовке встречи.

Отметим, что в вечерней программе тура «Интер» в Неаполе обыграл местный одноименный клуб (3:1) и вернул двоевластие в Серии А.

По материалам: lb.ua