Вандалы изуродовали статую игрока «Манчестер Юнайтед» (фото)

Злоумышленники повредили статую полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, расположенную в родном городе чилийца – Токопилья, сообщает

Неизвестные разбили переднюю часть головы, расцарапали футболку, а также частично повредили правую ногу памятника.

До сих пор не понятны мотивы действий вандалов. Алексис является одним из самых популярных игроков сборной Чили — в составе национальной команды он дважды побеждал на Кубке Америки, а также становился серебряным призером Кубка конфедераций.

Санчес также является лучшим бомбардиром в истории сборной Чили.

В настоящее время чилиец выступает за итальянский клуб «Интернационале» на правах аренды.

Это не первый случай вандализма в отношении памятников футболистов. Ранее сообщалось, что в Швеции неизвестные опрокинули статую Златана Ибрагимовича.

По материалам: lb.ua