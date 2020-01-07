Вандалы изуродовали статую игрока «Манчестер Юнайтед» (фото)
Злоумышленники повредили статую полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, расположенную в родном городе чилийца – Токопилья, сообщает
Неизвестные разбили переднюю часть головы, расцарапали футболку, а также частично повредили правую ногу памятника.
До сих пор не понятны мотивы действий вандалов. Алексис является одним из самых популярных игроков сборной Чили — в составе национальной команды он дважды побеждал на Кубке Америки, а также становился серебряным призером Кубка конфедераций.
Санчес также является лучшим бомбардиром в истории сборной Чили.
В настоящее время чилиец выступает за итальянский клуб «Интернационале» на правах аренды.
Это не первый случай вандализма в отношении памятников футболистов. Ранее сообщалось, что в Швеции неизвестные опрокинули статую Златана Ибрагимовича.
По материалам: lb.ua