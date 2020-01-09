Ломаченко опубликовал в соцсетях видео о православном духе на фоне российского спецназа (видео)
Василий Ломаченко
В Instagram украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко появилось видео, «прославляющее силу православного духа», на котором присутствуют российские спецназовцы.
В титрах также приносится благодарность за «помощь в сьемках Вежливых людей» — эвфемизм для обозначения военнослужащих ВС Российской Федерации в военной форме без знаков различия. Посмотреть эту публикацию в Instagram
По материалам: lb.ua