Ломаченко опубликовал в соцсетях видео о православном духе на фоне российского спецназа (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Ломаченко опубликовал в соцсетях видео о православном духе на фоне российского спецназа (видео)

Василий Ломаченко

В Instagram украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко появилось видео, «прославляющее силу православного духа», на котором присутствуют российские спецназовцы.

В титрах также приносится благодарность за «помощь в сьемках Вежливых людей» — эвфемизм для обозначения военнослужащих ВС Российской Федерации в военной форме без знаков различия. Посмотреть эту публикацию в Instagram

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

По материалам: lb.ua


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