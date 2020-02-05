«Ливерпуль» в официальном матче сыграл самым молодым составом в истории клуба (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Ливерпуль" в официальном матче сыграл самым молодым составом в истории клуба (видео)

Молодая мерсисайдская поросль

В переигровке 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал клуб Лиги Один – «Шрусбери» и, благодаря автоголу защитника гостей Ро-Шон Уильямса на 75-й минуте, одержал минимальную победу – 1:0.

😳😳😳#EmiratesFACup pic.twitter.com/IgQDJnLIXa

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2020

Стоит отметить, что ранее в матче Шон Уолли поразил ворота «Ливерпуля», но гол не был засчитан системой VAR — офсайд.

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Напомним, главный тренер «красных» Юрген Клопп решил задействовать в этом поединке свою молодежь, а вывел команду на матч тренер молодежной команды Нил Критчли, который и выставил самый молодой состав в истории клуба — средний возраст составил 19 лет и 102 дня.

Кроме того, Кертис Джонс также стал самым юным капитаном мерсисайдцев. Ему на момент выхода исполнилось 19 лет и 5 дней.

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Добавим, что в следующем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

По материалам: lb.ua


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