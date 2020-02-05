Пресс-служба испанской Ла Лиги угодила в расистский скандал (фото)

В заключительном матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на «Ноу Камп» обыграла «Леванте» – 2:1.

Дублем отметился юный Ансу Фати, который отличался после передач своего капитана Лионеля Месси.

Ансу Фати

Фати, которому исполнилось 17 лет и 94 дня, стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании в XXI веке.

По этому случаю официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter опубликовал запись, однако чиновники перепутали Фати с его одноклубником — защитником Нелсоном Семеду. Об этом сообщает SPORTbible.

Нельсон Семеду в матче против "Леванте"

«Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю», — говорилось в сообщении Twitter-аккаунта. При этом запись сопровождалась фотографией Семеду, а не Фати.

Подписчики аккаунта бурно отреагировали на ошибку.

«Я чую расизм», «Удалите аккаунт и никогда не возвращайтесь», — написали пользователи Twitter.

Позже пресс-служба пост удалила.

По материалам: lb.ua