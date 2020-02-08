Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Льюис Хэмилтон

Шестикратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Льюис Хэмилтон повторно выставил на продажу свой пентхаус на Манхэттене по цене 52 млн долл., сообщает architecturaldigest.com.

3-этажные апартаменты с впечатляющим видом на Нью-Йорк, площадью около 12,5 тыс. кв. футов, включает в себя шесть ванных комнат, частные террасы на крыше, библиотеку, большую комнату с 6-метровыми потолками, бассейн и кухню.

Внутренний частный лифт соединяет все три этажа.

Также есть гараж для двух машин.

Британец приобрел этот дом два года назад за 44 млн долл., но никогда в нем не жил.

Он расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка – «Гринвич-Виллидж», в комплексе Tribeca, где живут многие знаменитости.

Примечательно, что 35-летний гонщик «Мерседес» ранее уже выставлял этот пентхаус на продажу – в марте 2019 года недвижимость оценивалась в 57 млн долл. Однако покупателя найти так и не удалось.

Отметим, что Хэмилтон также является владельцем другого соседнего пентхауса, который он купил в прошлом году за 40,7 млн долл.

По материалам: lb.ua