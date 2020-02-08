Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Льюис Хэмилтон

Шестикратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Льюис Хэмилтон повторно выставил на продажу свой пентхаус на Манхэттене по цене 52 млн долл., сообщает architecturaldigest.com.

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

3-этажные апартаменты с впечатляющим видом на Нью-Йорк, площадью около 12,5 тыс. кв. футов, включает в себя шесть ванных комнат, частные террасы на крыше, библиотеку, большую комнату с 6-метровыми потолками, бассейн и кухню.

Читайте также:  Киевляне намерены приобрести Палмейрас Мигеля Борха

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Внутренний частный лифт соединяет все три этажа.

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Также есть гараж для двух машин.

Британец приобрел этот дом два года назад за 44 млн долл., но никогда в нем не жил.

Он расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка – «Гринвич-Виллидж», в комплексе Tribeca, где живут многие знаменитости.

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене (фото)

Примечательно, что 35-летний гонщик «Мерседес» ранее уже выставлял этот пентхаус на продажу – в марте 2019 года недвижимость оценивалась в 57 млн долл. Однако покупателя найти так и не удалось.

Читайте также:  "Динамо" выиграло групповой этап Лиги Европы (видео)

Отметим, что Хэмилтон также является владельцем другого соседнего пентхауса, который он купил в прошлом году за 40,7 млн долл.

По материалам: lb.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета (обновлено) (фото)

Игорь Матвиенко

На чемпионате Европы (U-21) Хорватия в последние 5 минут забила 3 гола и выбила Англию с турнира (видео)

Игорь Матвиенко

Фанаты «Реала» массово отказываются от билетов на финал ЛЧ в Киеве

Игорь Матвиенко

Добавить комментарий