Лунин ответил ультрас «Райо Вальекано» за Зозулю: голкипер признан лучшим игроком матча против «Райо» (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Лунин ответил ультрас "Райо Вальекано" за Зозулю: голкипер признан лучшим игроком матча против "Райо" (видео)

Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реал Овьедо» Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против «Райо Вальекано», сообщает Eldesmarque.com.

Лунин своей успешной игрой не позволил «Райо» одержать победу над одним из аутсайдеров Сегунды – матч завершился вничью 1:1.

Андрей провел на поле все 90 минут. За это время он совершил четыре сейва.

Отметим, что Лунин пропустил во всех пяти поединках за испанскую команду. Ранее он дважды пропустил в матче с «Альмерией» и по одному разы в играх с «Уэской», «Жироной» и «Альбасете».

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Несмотря на это, Андрей был признан фанами «Овьедо» лучшим игроком в январе в составе своей команды. 

Украинец в середине января присоединился к «Овьедо» на правах аренды из «Реала».

Первую часть сезона он провел в «Вальядолиде», но сыграл за команду лишь две игры в рамках Кубка Испании.

«Овьедо» с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды.

Напомним, «Райо Вальекано» был наказан за поведение своих фанов в матче против «Альбасете», которые обвинили Зозулю в фашизме.

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По материалам: lb.ua


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