«Шахтер» увеличил шансы Украины сохранить прямую путевку в Лигу Чемпионов

Накануне состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, «Шахтер» в Харькове переиграл лиссабонскую «Бенфику» 2:1.

В рамках распределения мест в таблице коэффициентов УЕФА Украину еще интересует выступление турецких и австрийских клубов.

У Турции в еврокубках остался один представитель — «Истанбул Башакшехир», который играл на выезде с другим лиссабонским клубом – «Спортингом», и уступил 1:3.

Австрия представлена в весенней части еврокубков двумя клубами. ЛАСК сыграл на выезде вничью с АЗ «Алкмааром» – 1:1, а «Зальцбург» уже без Эрлинга Холанда также на выезде уступил франкфуртскому «Айнтрахту» – 1:4.

Таким образом, перед ответными поединками Украина имеет 33,9 балла в таблице коэффициентов и занимает стратегически важную десятую строчку. Турция с 32,8 идет на 11-м месте, а Австрия отстает еще на 0,475 балла.

Отметим, что за победу в плей-офф Лиги Европы командам присуждается 0,4 балла, а за ничью — 0,2.

Напомним, 10-я позиция позволит чемпиону Украины в сезоне-2021/22 сразу же квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, а серебряный призер УПЛ начнет выступления со второго раунда квалификации.

По материалам: lb.ua